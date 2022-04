"Portata in Russia o nel Donetsk": la donna incinta dell'attacco all'ospedale di Mariupol ricompare sui media filo-Putin

Il 2 aprile alcuni volontari avrebbero riferito a Obozrevatel che i parenti della ragazza hanno chiesto loro di portare lei e il suo bambino in territorio ucraino perché temono che possa essere usata a fini propagandistici dal regime di Putin. Secondo loro,

Marianna Vyscemyrska sarebbe "tenuta in ostaggio"

. Non è chiaro se sia all'interno dei confini russi o in una delle due autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, ma quasi contemporaneamente alla denuncia la donna è ricomparsa in una intervista video. Diverse analisi - una in particolare rilanciata dalla giornalista indipendente ucraina Olga Tokariuk - bollano l'intervista come manipolata o montata ad arte. La stessa Tokariuk ne ha parlato così

Instagram

Nelle sue storie Instagram, la donna - secondo quanto riporta ancora Obozrevatel - risponde all'ipotesi che quella fosse una base militare e non un ospedale: "Non bisogna confondere l'ospedale principale con il reparto di maternità. L'ospedale è un centro perinatale, che si trova alla periferia di Mariupol ed è stato occupato dai militari alla fine di febbraio. Avevano chiesto a tutte le donne in travaglio di tornare a casa, chi è rimasto è stato trasferito al terzo ospedale di maternità, in cui sono stata dal 6 marzo al 9 marzo compresi. Funzionava normalmente: c'erano personale, donne incinte e partorienti".

Nell'intervista, tra le altre cose, Marianna Vyscemyrska conferma che a seguito delle esplosioni al reparto di maternità di Mariupol

sono morti un'altra donna incinta e il suo bambino

come riportato dall'agenzia di stampa Associated Press il 14 marzo scorso.