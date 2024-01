Putin: "L'Ucraina non ci ha lasciato possibilità diverse dalla guerra"

"Se l'Occidente non mostrasse una chiara volontà di difendersi, non ci sarebbe più alcun motivo per Putin di non attaccare la Nato". Lo ha affermato il direttore del servizio di intelligence esterna tedesca, Bruno Khal, in un'intervista alla rivista Focus. "Se l'Ucraina fosse costretta ad arrendersi, questo non placherebbe la sete di potere della Russia", ha spiegato Kahl, che ha avvertito che l'obiettivo di Putin è quello di ristabilire l'antico potere e splendore della Grande Russia.