Ucraina, Zelensky sfida Trump: "Dice di poter fermare la guerra in 24 ore? Venga a Kiev"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista con l'emittente britannica Channel 4 News, ha invitato Donald Trump a visitare Kiev. Zelensky ha aggiunto però una condizione ovvero quella di dimostrare la sua capacità di porre fine alla guerra con la Russia entro 24 ore, come aveva dichiarato. "È il benvenuto se viene qui, ma penso che non possa porre fine alla guerra in 24 ore, senza dare la nostra terra a Putin", ha affermato Zelensky.