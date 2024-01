Ft: "Possibile grande offensiva di Mosca in Ucraina nel 2024"

Fotogallery - Proteste in Yemen dopo attacco Usa-Gb a Houthi

La guerra in Ucraina giunge al giorno 696.

La Russia potrebbe pianificare una grande offensiva sul fronte in Ucraina nell'estate del 2024. Lo sostiene il Financial Times in un articolo, citato da Rnc-Ucraina. Intanto Kiev rivendica di aver "attaccato un deposito petrolifero vicino a San Pietroburgo". La Nato lancia l'esercitazione più massiccia da decenni a questa parte con 90mila soldati che saranno impegnati fino a maggio.