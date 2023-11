Ucraina, Zelensky: "Nel 2024 cacciare i russi dai nostri cieli" | La Russia lavora a un tunnel sottomarino diretto con la Crimea

La guerra in Ucraina giunge al giorno 640.

"Il 2024 deve diventare l'anno in cui l'Ucraina caccerà la Russia dai suoi cieli". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un lungo post in cui evidenzia la necessità di rafforzare la difesa aerea di Kiev. Secondo Mosca, "la Russia non rappresenta una minaccia per l'Europa; è l'Europa che rappresenta una minaccia per la Russia". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le parole del presidente ceco, Petr Pavel, che aveva definito Mosca come la principale minaccia per l'Europa. Infine la Russia lavora a un tunnel sottomarino diretto con la Crimea