Ucraina, raid russi su Kherson: un morto | Il Washington Post accusa Kiev per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2

La guerra in Ucraina giunge al giorno 628.

Nuovi raid russi su Kherson, nel primo anniversario della liberazione della città. Si registra almeno un morto. Il Washington Post rivela: "Fu l'Ucraina a bombardare il gasdotto Nord Stream 2". La Russia mantiene due navi da guerra nel Mar Mediterraneo, di cui una provvista di otto missili da crociera Kalibr. L'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell: "La vittoria dell'Ucraina non sembra immediata. Noi europei dobbiamo essere pronti politicamente e materialmente ad aiutare Kiev e persino a sostituirci agli Stati Uniti se il loro sostegno dovesse diminuire". Prosegue intanto la controffensiva ucraina mentre Mosca intensifica l'assalto ad Avdiivka, nel Donetsk. Zelensky assicura: "L'Ucraina farà parte della Ue". Ma a frenare sul processo di adesione è il premier ungherese Orban, secondo cui "Kiev non è assolutamente pronta per negoziare".