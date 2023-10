Guerra in Ucraina, Washington Post: "Corea del Nord ha consegnato armi alla Russia" | Putin: "Proposta della Cina può essere la base per accordo di pace"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 601.

Al fronte la situazione resta difficile, ammettono i vertici militari di Kiev. Putin dichiara che le proposte della Cina per risolvere il conflitto "potrebbero costituire la base per una soluzione pacifica" e anche che "nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari". Gli Usa annunciano un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina da 200 milioni di dollari mentre il Washington Post rivela: immagini satellitari confermano la consegna di armi dalla Corea del Nord a Mosca.