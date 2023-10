Metsola (Ue): "Risorse al limite, a rischio i fondi per l'Ucraina" | Mattarella: "Sostenere Kiev o rischio di conflitto devastante"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 592.

La presidente del Parlamento Ue Metsola lancia l'allarme fondi per la guerra in Ucraina e, nella conferenza stampa a margine del Consiglio europeo informale di Granada, avverte: "Il nostro bilancio è al limite. Se continuiamo su questa strada, a dicembre i fondi per l'Ucraina finiranno". Il monito del presidente Mattarella: "Sostenere Kiev per evitare un conflitto devastante". Kiev denuncia: "I russi usano munizioni al fosforo sul Donetsk". Un missile Iskander russo ha centrato in pieno una palazzina a Kharkiv, spazzando via una famiglia intera: padre, madre e bimbo di 11 mesi all'ospedale, l'altro figlio di 10 anni e la nonna trovati cadavere sotto le macerie.