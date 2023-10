Gli Usa all'Ucraina: "Abbiamo fondi ancora per un po'" | Meloni agli alleati: "L'Italia conferma il supporto a Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 588.

Varsavia e Kiev hanno annunciato di aver concordato di accelerare il transito delle esportazioni di cereali ucraini attraverso la Polonia verso Paesi terzi. Meloni, intanto, ha confermato agli alleati "il continuo e convinto supporto del governo italiano alle autorità ucraine in ogni ambito finché sarà necessario e con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva". Gli Stati Uniti: "Abbiamo fondi per sostenere i bisogni dell'Ucraina ancora per un po' ma il Congresso deve agire", ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza John Kirby. "Il sostegno a Kiev rafforza anche la nostra sicurezza

nazionale", ha aggiunto.