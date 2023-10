Guerra in Ucraina, Tajani: "Kiev conti su Roma, appoggiamo l'adesione all'Ue" | Borrell: "Nuovo fondo da cinque miliardi per l'Ucraina"

Fotogallery - Guerra in Ucraina, al Papa in regalo un orso di peluche "ferito" in memoria dei bimbi morti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 587.

Josep Borrell ha annunciato di aver proposto a Kiev una nuova dotazione bilaterale pluriennale del Fondo europeo per la pace fino a 5 miliardi di euro per il prossimo anno. L'Alto rappresentante della politica estera Ue ha poi sottolineato: "Non vedo alcuno Stato membro vacillare". Nel suo intervento al consiglio Esteri Ue in corso nella capitale ucraina, Antonio Tajani ha ribadito che "Kiev può contare sull'impegno del governo italiano per il supporto alla libertà del Paese". Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano ha poi aggiunto: "L'Italia darà i migliori architetti per la ricostruzione della cattedrale di Odessa". Secondo quanto mostrano le immagini satellitari di una remota base di Mosca pubblicate dal New York Times, la Russia potrebbe essere pronta a testare un missile a propulsione nucleare.