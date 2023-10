Guerra in Ucraina, Borrell: "Sorpreso dallo stop degli aiuti Usa a Kiev" | Biden assicura: "Potete contare su di noi"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 586.

Kiev dichiara che la Russia ha concentrato più di 10mila militari effettivi a Bakhmut. Tiene banco però la questione dei finanziamenti da parte degli Stati Uniti. L'Alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell si è detto "sorpreso" per la sospensione degli aiuti Usa all'Ucraina, anche se "qualche giorno fa i Democratici e una parte dei Repubblicani hanno votato un pacchetto di sostegno da 300 milioni di dollari e non penso che questa sia l'ultima parola". Il presidente Usa Biden, commentando la legge che ha evitato lo shutdown che prevde però il taglio degli aiuti a Kiev, ha garantito: "Non abbandoneremo l'Ucraina, che può continuare a contare su di noi".