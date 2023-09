Ucraina, in video l'ammiraglio russo Sokolov dato per morto da Kiev

Fotogallery - Guerra in Ucraina, al Papa in regalo un orso di peluche "ferito" in memoria dei bimbi morti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 581.

L'agenzia statale russa Ria Novosti ha diffuso un video di una riunione di alti ufficiali in cui compare anche l'ammiraglio Viktor Sokolov, il comandante della flotta del Mar Nero che gli ucraini avevano detto di avere ucciso in un attacco missilistico. Sokolov viene mostrato mentre, in collegamento video, ascolta un discorso del ministro della Difesa Serghei Shoigu. Intanto, dopo la consegna all'Ucraina, da parte degli Usa, dei carri armati Abrams, Medvedev torna a tuonare: "Sembra che alla Russia venga lasciata sempre meno scelta se non un conflitto diretto sul terreno con la Nato, che si è trasformata in un blocco apertamente fascista come l'Asse di Hitler". E sulla guerra: "La Russia ha arruolato oltre 325mila soldati da inizio 2023". Senato Usa stanzia altri 6 miliardi di aiuti per l'Ucraina.