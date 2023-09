Ucraina, Casa Bianca: Biden vedrà Zelensky a Washington giovedì | Lavrov: "Mosca pronta a parlare con l'inviato del Papa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 570.

La 72ma brigata meccanizzata della Russia è stata completamente sconfitta in due giorni dall'esercito di Kiev. Il ministro russo Lavrov afferma che Mosca è pronta a parlare con l'inviato del Papa per l'Ucraina, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Joe Biden riceverà il presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca settimana prossima. Il governo di Cuba intanto ha dichiarato che non impedirà ai cittadini cubani di arruolarsi nell'esercito di Mosca e di combattere in Ucraina. Mosca ha dichiarato di aver distrutto un centro di controllo droni ucraino nel Donetsk, mentre gli 007 di Londra hanno sottolineato, in un loro report sulla guerra, che "in Crimea ci sono stati danni catastrofici per la flotta russa" dopo gli attacchi ucraini. Nel frattempo, il governo britannico ha inserito il gruppo Wagner nella lista nera delle organizzazioni terroristiche mentre la Casa Bianca annuncia che giovedì a Washington Biden incontrerà Zelensky.