Mosca: "Mai schierati soldati nella centrale di Zaporizhzhia"

Nessun tipo di personale militare o arma pesante sono mai stati schierati nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia: lo afferma il rappresentante permanente russo presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, citato dall'agenzia Tass. "Nessun attacco è mai stato effettuato dal territorio della Znpp, non vi sono mai state dispiegate armi pesanti o munizioni, né c'è personale militare che potrebbe essere utilizzato per attacchi a partire dalla centrale", ha assicurato il diplomatico di Mosca durante la sessione di giovedì del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).