"La cosa principale è proteggere il nostro Stato e il nostro popolo. La difesa e la sicurezza sono la prima priorità e i finanziamenti per la difesa e la sicurezza saranno almeno al livello di quest'anno". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodomyr Zelensky nel suo discorso serale. Il presidente ucraino ha spiegato che nel 2024 verranno aggiunti "ingenti fondi al bilancio per il complesso industriale-difensivo" e per "la produzione di armi in Ucraina. E sui droni". In particolare, Zelensky ha annunciato che verranno stanziati "100 miliardi di grivnie per la produzione di armi (oltre 2,5 miliardi di euro)".