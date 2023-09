Usa, secondo invio di armi all'Ucraina in 24 ore | Kiev: la Russia non ha più truppe per un'offensiva dalla Bielorussia

La Russia ha spostato in altre aree la maggior parte delle unità militari che si trovavano in Bielorussia per addestrarsi e, per questo, non avrebbe più abbastanza forze di terra per lanciare un'offensiva dal territorio di Minsk. Lo riferisce il portavoce delle guardie di frontiera della Bielorussia, Andriy Demchenko, secondo cui Mosca "non ha un gruppo d'assalto necessario sul territorio della Bielorussia che sia pronto e in grado di invadere il territorio dell'Ucraina". Il Cremlino ha ritirato quasi tutte le sue truppe che sono state addestrate e hanno completato la loro rotazione.