Ucraina, "il leader nordcoreano Kim andrà da Putin per discutere di armi" | Erdogan: "Kiev abbassi i toni e collabori"

In Grecia il più vasto incendio di sempre in Europa: bruciati 81mila ettari

Sudafrica: fiamme in un palazzo nel centro di Johannesurg

Fotogallery - Saman Abbas, il padre rientra in Italia dopo l'estradizione

FOTOGALLERY - Usa, il Burning Man si trasforma in un incubo: in migliaia bloccati dal maltempo nel fango

Tajani in Cina, bilaterale con il ministro degli Esteri Wang

La guerra in Ucraina giunge al giorno 559.

La Russia "è pronta a tornare all'accordo sul grano" ma solo quando le controparti applicheranno i punti che prevedono la rimozione degli ostacoli alle esportazioni di cereali e fertilizzanti russi. Così Putin al termine dell'incontro a Sochi con Erdogan. Il presidente turco ha quindi sottolineato di aver preparato "alcune proposte assieme all'Onu. Credo che con questo processo si potranno ottenere risultati positivi e in tempi brevi". Ha invitato Kiev ad "abbassare i toni e a collaborare". Per Tajani un nuovo accordo sul grano "sarebbe un passo verso la pace". Media: "Il leader nordcoreano Kim andrà da Putin per discutere di armi".