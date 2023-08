Zelensky incontra von der Leyen ad Atene: "Mi aspetto valutazione positiva su progressi"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 546.

Mosca fa sapere di avere distrutto una nave di ricognizione ucraina nel Mar Nero. Secondo Kiev, "la Russia ha ucciso 11mila civili tra cui 500 bambini". Il Papa avverte: "Guerra insensata, non limitare lo stato di diritto". Torna a farsi vivo Prigozhin (gruppo Wagner) in video dall'Africa: "Rendiamo la Russia più grande". E sugli effetti della guerra sull'economia mondiale Putin sentenzia: "A provocare l'inflazione sono Paesi irresponsabili". Russia: inviati due jet per fermare droni sul Mar Nero.