La guerra in Ucraina giunge al giorno 497.

Hanno suscitato clamore le rivelazioni di Kiev, secondo cui "i velivoli caduti a Bryansk in Russia, a maggio, sono stati abbattuti dai Patriot occidentali". L'Aiea fa sapere che la centrale nucleare di Zaporozhzhia ha perso il contatto con la sua principale linea di trasmissione esterna ed è ora alimentata da fonti di alimentazione di riserva. Secondo Mosca, l'Ucraina attaccherà la centrale di Zaporizhzhia ma Kiev nega. Cinque droni sono stati abbattuti a Novaya Moskva, un distretto amministrativo di Mosca. Secondo il ministro degli Esteri Lavrov "non ci sono le basi" per prolungare l'accordo, in scadenza il 17 luglio, per l'esportazione del grano ucraino dai porti del Mar Nero.