Ucraina, Zelensky: "Con Gb discusso di coalizione di sistemi Patriot" | Kuleba: "Abbiamo armi per lanciare la controffesiva"

"L'Ucraina ha armi sufficienti per iniziare la sua controffensiva contro la Russia, e l'operazione darà al Paese la vittoria di cui ha bisogno per entrare a far parte della Nato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. L'adesione all'alleanza militare sarebbe "probabilmente" possibile per l'Ucraina solo dopo la fine delle ostilità, ha aggiunto Kuleba.