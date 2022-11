Ucraina, i russi bombardano Kherson: incendi in città | Trovati 700 cadaveri nei territori liberati: il 90% è di civili

La guerra in Ucraina giunge al 270esimo giorno.

L'esercito russo ha bombardato Kherson, da cui si è ritirato otto giorni fa, e in città sono scoppiati incendi. Oltre 700 cadaveri sono stati trovati, negli ultimi due mesi, nei territori liberati degli Oblast di Kharkiv, Donetsk e Kherson: il 90% dei corpi trovati appartiene a civili. Gli Usa "non intavoleranno colloqui con la Russia sulla pace senza che Kiev ne sia parte". Intanto la società elettrica di Kiev ha lanciato un appello agli ucraini: "Chi può vada via dal Paese, serve luce agli ospedali". Mosca avrebbe raggiunto un accordo con Teheran per cominciare la produzione di droni senza pilota in territorio russo, in modo da evitare sanzioni.