Ucraina, nuovi raid russi su Zaporizhzhia | Kiev lancia droni sul Belgorod: due morti

I rischi di una guerra mondiale sono molto elevati. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un'intervista alla Tass. "Ultimamente abbiamo ripreso i contatti con gli Stati Uniti, e questo non può che rallegrarci. E stiamo tenendo consultazioni su una vasta gamma di questioni, compresa quella della risoluzione del conflitto in Ucraina", ha detto. "Ma la situazione generale è molto pericolosa. Purtroppo non si può escludere un conflitto globale, e penso che i rischi siano molto elevati e non siano diminuiti".