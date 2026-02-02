GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Ucraina, nuovi raid russi su Zaporizhzhia | Kiev lancia droni sul Belgorod: due morti
Continuano i raid in attesa di un nuovo tavolo di negoziati, previsto tra mercoledì e giovedì ad Abu Dhabi
© Ansa
Non si fermano gli attacchi russi sull'Ucraina. All'indomani di un raid letale, che ha ucciso almeno 15 persone che si trovavano a bordo di un bus di minatori, Mosca è tornata a colpire nell'area di Zaporizhzhia. Kiev ha risposto lanciando droni nel Belgorod, nel tentativo di azzoppare la linea di rifornimento e le strutture energetiche della regione più vicina al confine. Nei prossimi giorni, il 4 e 5 febbraio, ci sarà un nuovo round di colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
I rischi di una guerra mondiale sono molto elevati. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un'intervista alla Tass. "Ultimamente abbiamo ripreso i contatti con gli Stati Uniti, e questo non può che rallegrarci. E stiamo tenendo consultazioni su una vasta gamma di questioni, compresa quella della risoluzione del conflitto in Ucraina", ha detto. "Ma la situazione generale è molto pericolosa. Purtroppo non si può escludere un conflitto globale, e penso che i rischi siano molto elevati e non siano diminuiti".