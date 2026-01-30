Ucraina, Zelensky: "Pronti per de-escalation ma Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri" | Il Cremlino: "Ci asterremo dagli attacchi fino a domenica"

La Russia ha accettato di astenersi da attacchi all'Ucraina fino a domenica 1° febbraio in seguito alla richiesta del presidente Usa Donald Trump, al fine di creare condizioni favorevoli ai negoziati di pace. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che poi ha precisato che verranno interrotti solo quelli che prendono di mira la capitale Kiev. Peskov ha detto che Trump si è rivolto personalmente al presidente russo Vladimir Putin chiedendogli di astenersi dal lanciare attacchi su Kiev per una settimana fino a domenica 1 febbraio per facilitare lo svolgimento dei negoziati, la cui ripresa è prevista quel giorno a Abu Dhabi. Putin ha accettato, ha aggiunto il suo portavoce, facendo quindi capire che tale tregua sarebbe già in vigore da lunedì scorso.