Mosca: "Distrutti 18 droni ucraini nella notte"

Solo poche ore fa il presidente Usa Trump aveva annunciato uno stop del conflitto in vista di un'ondata di gelo in arrivo sull'Ucraina

30 Gen 2026 - 06:28
© Afp

Durante la notte le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 18 droni ucraini sopra le regioni della Federazione Russa. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il Ministero della Difesa russo, precisando che cinque erano sopra il territorio della Repubblica di Crimea, due sul Mar Nero, due nella regione di Rostov, uno nella regione di Astrakhan e uno nella regione di Kursk. Solo poche ore fa il presidente Usa Trump aveva annunciato uno stop del conflitto in vista di un'ondata di gelo in arrivo sull'Ucraina

