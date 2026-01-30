Mosca: "Distrutti 18 droni ucraini nella notte"

Durante la notte le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 18 droni ucraini sopra le regioni della Federazione Russa. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il Ministero della Difesa russo, precisando che cinque erano sopra il territorio della Repubblica di Crimea, due sul Mar Nero, due nella regione di Rostov, uno nella regione di Astrakhan e uno nella regione di Kursk. Solo poche ore fa il presidente Usa Trump aveva annunciato uno stop del conflitto in vista di un'ondata di gelo in arrivo sull'Ucraina