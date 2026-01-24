Ucraina, bombardamenti nella notte: almeno un morto e 27 feriti a Kiev e Kharkiv

A Kiev, sono stati segnalati danni in cinque quartieri, con incendi e finestre frantumate di una clinica privata, secondo il sindaco Vitali Klitschko: "Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Tre dei feriti sono stati ricoverati in ospedale", ha dichiarato su Telegram, menzionando interruzioni di riscaldamento e acqua in alcuni quartieri periferici, nonostante le temperature inferiori a -10 °C. Alla periferia della capitale, l'attacco ha causato altri quattro feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale, secondo le autorità militari locali.