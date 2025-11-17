Mosca riapre ai colloqui: "Dialogo con Usa su Ucraina prosegue"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.363. Ucraina e Russia avrebbero concordato di attivare gli accordi di Istanbul e scambiare 1.200 prigionieri di guerra. Il Cremlino invece riapre la porta diplomatica dicendo che il dialogo con gli Stati Uniti è ancora attivo. Nel suo tour europeo Zelensky in Grecia ha annunciato un accordo per l'arrivo di gas liquido americano da Atene. Il presidente ucraino ha rinnovato il suo appello ai partner dell'Ucraina perché facciano di più per dotare il suo Paese di sistemi di difesa antiaerea, dopo che i raid aerei russi hanno ucciso sette persone a Kiev. E Salvini torna a insistere: "Bisogna fare una riflessione sugli aiuti all'Ucraina dopo lo scandalo vicino a Zelensky".