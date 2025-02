Musk smentisce la minaccia Usa di tagliare Starlink a Kiev | Zakharova: 10.000 italiani firmano contro Mattarella per le sue parole sulla Russia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.096. La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova ha diffuso la notizia sulla petizione contro Mattarella, firmata da 10mila cittadini italiani. "Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky devono parlarsi", ha affermato Donald Trump, attaccando però Gran Bretagna e Francia: "Il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron non hanno fatto niente" per mettere fine alla guerra. Gli Stati Uniti hanno proposto all'Onu una risoluzione che chiede una "fine rapida" del conflitto in Ucraina ma non menziona l'integrità territoriale dell'Ucraina. E intanto Musk smentisce che gli Usa abbiano minacciato di tagliare Starlink a Kiev se l'Ucraina non firma l'accordo sui minerali.