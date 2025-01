Ucraina, Zelensky: "Putin ha paura dei negoziati" | "Tutti i suoi cinici trucchi mirano a rendere la guerra senza fine"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.071. Zelensky: "Putin ha paura dei negoziati. Ogni suo passo e tutti i suoi cinici trucchi mirano a rendere la guerra senza fine". Il leader ucraino lancia poi l'allarme: "Molti progetti sospesi con il blocco dei fondi Usa". La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge Ucraina, che autorizza la proroga al 31 dicembre 2025 dell'invio di armi a Kiev. L'Ue ha chiesto agli Stati membri di vietare di vendere le console per i videogiochi alla Russia, poiché "vengono usate per controllare i droni". Secondo il leader russo Putin, il conflitto in Ucraina, che dura da quasi tre anni, finirebbe in "un mese e mezzo o due" se l'Occidente smettesse di sostenere Kiev.