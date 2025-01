L'Ue rinnova le sanzioni alla Russia, Budapest rimuove il veto

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.070. Il rinnovo delle sanzioni alla Russia è stato approvato all'Ue. Budapest ha quindi rimosso il veto. Unità dell'aeronautica militare dell'Ucraina, in collaborazione con altri componenti delle forze di difesa ucraine, hanno colpito dei magazzini per lo stoccaggio dei droni d'attacco nella regione di Oryol, nella Federazione russa. Intanto il Cremlino dice di attendere "segnali" dagli Stati Uniti su un possibile incontro tra il presidente russo Putin e quello americano Trump.