Ucraina, Zelensky: "Catturati a Kursk due soldati nordcoreani feriti" | Scholz: "Lavoriamo per una pace seria"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.054. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che i militari di Kiev hanno catturato due soldati nordcoreani nella regione russa di Kursk, che sono stati trasferiti nella capitale ucraina, dove sono stati interrogati. "Dobbiamo lavorare per negoziati onesti che mettano finalmente fine alle morti e alla distruzione in Ucraina. Ne sto discutendo con molti capi di Stato", ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Nessuna decisione può essere presa senza la partecipazione del popolo ucraino. Questo è l'unico modo per raggiungere una pace giusta", ha aggiunto. Catturato un pizzaiolo italiano arruolato come volontario dai russi.