Ucraina, la rappresentante Ue: "Kiev deve puntare alla vittoria" | G7, gli Usa annunciano aiuti per 20 miliardi di dollari

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.022. L'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, afferma che se "trasformiamo la vittoria in un obiettivo, saremo in grado di dare a Kiev molto di più di quel che serve per resistere". Gli Usa annunciano l'esborso di 20 miliardi di dollari a beneficio del Paese invaso, come parte dell'iniziativa di prestiti da 50 miliardi per "l'accelerazione straordinaria delle entrate" del G7. Il premier polacco Donald Tusk ritiene che i colloqui di pace per porre fine alla guerra potrebbero avere inizio questo inverno. La Russia sapere di aver arrestato per sabotaggio un cittadino russo-tedesco pagato dal governo ucraino.