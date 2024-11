Financial Times: Mosca sta reclutando ribelli yemeniti per combattere in Ucraina

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.006. Secondo il Financial Times, la Russia sta reclutando centinaia di yemeniti per mandarli a combattere in Ucraina, segno di un rapporto sempre più stretto fra Mosca e i ribelli sciiti yemeniti filoiraniani Houthi. Intanto nella notte le forze di difesa aerea avrebbero abbattuto 50 dei 73 droni lanciati sull'Ucraina. Zelensky è pronto a "vedere le proposte del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Penso che accadrà a gennaio e credo che avremo un piano per porre fine a questa guerra". Putin ha firmato una legge "spazza-debiti" per chi combatterà in Ucraina.