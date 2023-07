Guerra in Ucraina, spunta un nuovo audio di Prigozhin: "Presto altre vittorie"

La guerra in Ucraina è per la Cia un'"opportunità epocale" per reclutare spie in Russia. Lo ha detto il direttore dell'agenzia di intelligence, Wiiliam Burns, durante un intervento alla britannica Ditchley Foundation. "La disaffezione per la guerra continua a intaccare la leadership russa, insieme alla propaganda di Stato e alla repressione. Questa disaffezione crea, per noi della Cia, un'opportunità epocale" e "non la sprecheremo"-