Borrell (Ue): "Sistema elettrico ucraino vicino alla distruzione" | Scholz: "Dobbiamo essere pronti all'escalation"

In Ucraina sono stati predisposti più di 4mila "punti di invincibilità", il cui lavoro sarà attivato in caso di prolungata interruzione di corrente a causa di attacchi russi alle infrastrutture. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto messaggio serale. "Se si verificano di nuovo massicci raid russi e se si valuta che le forniture di elettricità non possono essere ripristinate entro poche ore - ha spiegato Zelensky - verrà attivato il lavoro dei 'punti di invincibilità'. Ci sono tutti i servizi di base: elettricità, telefonia mobile e Internet, riscaldamento, acqua, cassetta di pronto soccorso. Tutto assolutamente gratuito e per tutto il giorno".