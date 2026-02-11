Ucraina, raid con droni su Odessa e Kharkiv: tre morti, tra cui un bimbo | Fedorov: "In arrivo aerei caccia Mirage dalla Francia"

L'Fsb, il Servizio per la sicurezza federale della Russia, ha annunciato che gli autori dell'attentato al generale Vladimir Alekseev hanno confessato: "Ljubomir Korba è l'esecutore materiale, Viktor Vasin il suo complice". Nella notte, nuovi attacchi con droni sulla città portuale di Odessa e nella regione di Kharkiv. A Odessa è morto un uomo di 35 anni e due persone sono rimaste ferite, mentre nella regione nord-orientale i soccorritori hanno recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni. I feriti complessivi sono almeno tre, riferiscono fonti ufficiali. Intanto il ministro della Difesa ucraino Fedorov annuncia l'arrivo degli aerei caccia Mirage 2000 dalla Francia.