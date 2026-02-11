GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Ucraina, raid con droni su Odessa e Kharkiv: tre morti, tra cui un bimbo | Fedorov: "In arrivo aerei caccia Mirage dalla Francia"
L'Fsb: "Ljubomir Korba è l'esecutore materiale, Viktor Vasin il suo complice". Ancora bombe notturne sul Sud e Nord-est del Paese
L'Fsb, il Servizio per la sicurezza federale della Russia, ha annunciato che gli autori dell'attentato al generale Vladimir Alekseev hanno confessato: "Ljubomir Korba è l'esecutore materiale, Viktor Vasin il suo complice". Nella notte, nuovi attacchi con droni sulla città portuale di Odessa e nella regione di Kharkiv. A Odessa è morto un uomo di 35 anni e due persone sono rimaste ferite, mentre nella regione nord-orientale i soccorritori hanno recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni. I feriti complessivi sono almeno tre, riferiscono fonti ufficiali. Intanto il ministro della Difesa ucraino Fedorov annuncia l'arrivo degli aerei caccia Mirage 2000 dalla Francia.
Il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha annunciato che "insieme al ministro delle Forze Armate francesi, Catherine Vautrin, è stata firmata una Lettera di Intenti per la produzione congiunta di armamenti sul territorio di Ucraina e Francia". Nel documento si evidenzia che "la parte francese abbia annunciato i preparativi per il trasferimento degli aerei Mirage 2000 all'Ucraina" dice il ministro, aggiungendo che: "Si è discusso anche dell'accelerazione delle forniture di aerei e del proseguimento del lavoro su quantità record di bombe guidate AASM Hammer".
Il Regno Unito "vuole infliggere il massimo danno alla Russia". Lo ha affermato il capo del dipartimento per l'Atlantico settentrionale del ministero degli Esteri russo Alexander Gusarov in un'intervista al quotidiano "Kommersant". "Gli sforzi della leadership russa e degli Stati Uniti per una soluzione globale e duratura sulla questione ucraina, basata sulle intese raggiunte ad Anchorage, hanno un carattere costruttivo. A Londra, al contrario, sono ossessionati dal desiderio di infliggere il massimo danno al nostro Paese e di impedire che il conflitto si concluda in termini accettabili per noi", ha detto.
Oltre 1.400 condomini nella capitale Kiev sono rimasti senza riscaldamento. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "È importante che le persone in ognuno di questi edifici ricevano tutto il supporto necessario", ha sottolineato.
La Procura federale tedesca ha presentato presso il Tribunale superiore regionale di Stoccarda un atto d'accusa contro un ulteriore sospetto agente al servizio della Russia. L'uomo, cittadino ucraino, è ritenuto parte di un trio che avrebbe operato su mandato di un servizio segreto russo per preparare operazioni di sabotaggio. Secondo l'accusa, i tre avrebbero inviato da Colonia pacchi dotati di localizzatori Gps in direzione dell'Ucraina, allo scopo di studiare le rotte di spedizione e le procedure di trasporto in vista di successivi invii di pacchi contenenti ordigni incendiari. Il sospettato era stato arrestato in Svizzera e successivamente estradato in Germania nel mese di dicembre. Nei confronti degli altri due presunti complici la Procura federale aveva già depositato l'atto d'accusa, sempre a Stoccarda. Al trio vengono contestati, tra l'altro, attività di spionaggio a fini di sabotaggio e l'accordo per commettere un grave incendio doloso.
"Ci dicono che bisogna risolvere il problema ucraino. Ad Anchorage abbiamo accettato la proposta degli Stati Uniti. Loro hanno fatto proposte, noi abbiamo accettato, quindi il problema dovrebbe essere risolto. La posizione degli Stati Uniti era importante per noi. Accettando la loro proposta, sembrava che avessimo risolto la questione ucraina e dovessimo passare a una cooperazione a tutto tondo, ampia e reciprocamente vantaggiosa. Finora, nella pratica, tutto appare il contrario". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista all'emittente internazionale Brics ripresa da Interfax. "Vengono introdotte nuove sanzioni, viene organizzata una 'guerra' contro le petroliere in mare aperto in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare", ha spiegato.
Nove persone, tra cui un'adolescente, sono rimaste ferite in un attacco notturno russo nell'oblast di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina orientale, ha annunciato su Telegram Oleksandr Hanzha, capo dell'amministrazione militare dell'oblast. "Nove persone, tra cui una ragazza di 13 anni, sono rimaste ferite in un attacco con drone nella città di Shakhtarske, nel distretto di Synelnykove. Tutte le vittime sono state ricoverate in ospedale. Una donna di 57 anni è in condizioni critiche. Le altre sono stabili", ha scritto, aggiungendo che un edificio residenziale di tre piani ha preso fuoco.
I due uomini arrestati per il tentato omicidio del generale russo Vladimir Alexeyev, numero due dei servizi di intelligence militare, hanno confessato il loro coinvolgimento, secondo quanto dichiarato dal Centro per le Relazioni Pubbliche del Servizio federale di sicurezza russo (Fsb). Si tratta di Lubomir Korba e Viktor Vasin, accusati di aver partecipato all'attentato contro il generale del ministero della Difesa russo, rimasto gravemente ferito da colpi di arma da fuoco il 6 febbraio a Mosca. Secondo la versione degli inquirenti, l'operazione sarebbe stata organizzata su mandato dei servizi di sicurezza ucraini, con il coinvolgimento anche dell'intelligence polacca.
Nella notte le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 69 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. "Ventotto droni sono stati distrutti nella regione di Kursk, 27 nella regione di Brjansk, cinque nella regione di Belgorod, tre nella regione di Tula, due ciascuno nei territori di Orjol e Kaluga e uno ciascuno nei territori di Astrakhan e Voronezh'', ha specificato il ministero.
Secondo il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina nella notte le forze russe hanno effettuato un attacco con droni su Bohodukhiv, nella regione ucraina di Kharkiv. Lo riporta Rbc Ukraine. L'attacco è avvenuto in una zona residenziale della città, dove non erano presenti strutture militari. Un drone ha colpito una abitazione distruggendola completamente e le persone al suo interno sono rimaste sepolte dalle macerie. I soccorritori hanno trovato i corpi di due vittime: un bambino di dieci anni e sua madre.
Il Servizio federale di sicurezza di Mosca (Fsb) ha rivelato che i servizi polacchi sarebbero coinvolti nel reclutamento dell'ucraino Lyubomir Korba, accusato di aver tentato di assassinare il generale russo Vladimir Alexeyev il 6 febbraio. "L. Korba è stato reclutato tramite suo figlio, Lubos, cittadino polacco residente a Katowice, con il supporto dei servizi segreti polacchi", ha rivelato l'Fsb. Sempre secondo i servizi moscoviti, Viktor Vasin, presunto complice di Korba, era un seguace di un gruppo di opposizione russo in esilio, bandito in Russia per terrorismo.