Ucraina, droni russi su infrastrutture energetiche: blackout diffusi

Il gestore della rete elettrica: "L'attacco è ancora in corso. I lavori di ripristino inizieranno non appena la situazione di sicurezza lo consentirà".

07 Feb 2026 - 08:26
© Afp

Situazione critica in Ucraina dove si è ormai giunti al 1436esimo giorno di guerra con la Russia. Russia che nelle ultime ore ha sferrato un nuovo pesante attacco alle infrastrutture energetiche del Paese ucraino. Droni e missili, secondo quanto riportano i media locali, hanno preso di mira diverse città, anche nella parte occidentale. 

