Situazione critica
Ucraina, bombardamenti russi su Kherson: due donne in ospedale e nove feriti
Intanto le difese aeree russe hanno abbattuto 22 droni ucraini
In Ucraina si è ormai giunti al 1437esimo giorno di guerra con la Russia. Quest'ultima ha, nuovamente, bombardato la città di Kherson ferendo nove persone. Tra queste ci sono due donne di 86 e 44 anni che sono state trasportate in ospedale a causa delle lesioni riportate. In territorio russo, invece, le difese aeree hanno abbattuto 22 droni ucraini.
Le difese aeree russe hanno abbattuto 22 droni ucraini nella notte tra sabato sette e domenica otto febbraio. A darne notizia è il ministero della Difesa russo, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass. 11 droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk. Sei droni sono stati distrutti sopra il Mar Nero, altri quattro nella regione di Kaluga e uno nella regione di Kursk, ha informato il ministero.
Nel distretto di Korabelnyi, a Kherson, tre donne sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento russo. Lo ha dichiarato l'amministrazione militare regionale di Kherson su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Verso le 23:10, i russi hanno bombardato il distretto di Korabelnyi con sistemi di lancio multipli. A seguito dell'attacco, tre donne sono rimaste ferite", si legge nel comunicato. Due delle donne, di 86 e 44 anni, sono state trasportate in ospedale. Un'altra residente di Kherson, di 76 anni, ha ricevuto assistenza medica sul posto. Altre nove persone, sempre a Kherson, sono rimaste ferite a causa di ulteriori bombardamenti russi, sempre secondo quanto riportato da Ukrinform.