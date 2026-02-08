Ucraina, bombardamenti russi su Kherson: due donne in ospedale e nove feriti

Le difese aeree russe hanno abbattuto 22 droni ucraini nella notte tra sabato sette e domenica otto febbraio. A darne notizia è il ministero della Difesa russo, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass. 11 droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk. Sei droni sono stati distrutti sopra il Mar Nero, altri quattro nella regione di Kaluga e uno nella regione di Kursk, ha informato il ministero.