La Ue annuncia il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia: vengono colpite nuove banche russe - 20 in totale - e "una serie di raffinerie in Russia colpite dai raid ucraini per impedire il coinvolgimento di operatori dell'Ue nelle loro riparazioni", nonché "altre società coinvolte nella prospezione, nella trivellazione e nel trasporto di petrolio". Inoltre, si prevede una stretta sull'elusione e una modifica delle norme relative al tetto massimo del prezzo del petrolio (price cap) per consentire "la futura introduzione di un divieto totale dei servizi marittimi". Von der Leyen ha precisato che "la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina raggiungerà presto i 1500 giorni", ma che "nell'intero anno scorso, le forze russe hanno avanzato in media tra i 15 e i 70 metri al giorno", conquistando "solo lo 0,8% circa del territorio ucraino, nonostante il tasso di vittime più alto mai registrato in un'offensiva militare dalla seconda guerra mondiale". La presidente della Commissione ha quindi invitato i 27 a una rapida approvazione, entro il 24 febbraio, in quanto "ciò invierebbe un segnale forte in vista del triste quarto anniversario di questa guerra: il nostro impegno a favore di un'Ucraina libera e sovrana è incrollabile. Anzi, se possibile, diventa ogni giorno, ogni mese, ogni anno più forte".