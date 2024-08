L'Ucraina ha un piano per la vittoria, ma la guerra non finirà tanto presto: ecco perché

L'Ucraina invade la Russia. L'Usignolo ferisce l'Orso. Una roba impensabile, eppure è successo. Kiev è riuscita a dare una svolta a una guerra in corso da oltre 10 anni, perché vanno considerati anche il conflitto per il Donbass divampato nel 2014 e l'annessione russa della Crimea. Più che dal punto di vista militare, che vedrà l'inevitabile ritirata (o, peggio, l'annientamento) delle forze ucraine dal territorio russo, l'attacco ha prodotto un grande successo simbolico. Ha risollevato il morale di truppe sempre più stanche e scarne, ha mandato un messaggio a Usa e Ue che secondo Kiev latitano nel supporto bellico decisivo, ha mostrato a ucraini filorussi e russi stanchi di Putin che un'alternativa all'imperialismo moscovita è possibile. Ha reso momentaneamente simmetrica una guerra finora senza equilibrio di forze in campo: occupazione contro occupazione, Kursk contro Donbass. Al punto che il governo Zelensky ha stilato un piano per la vittoria che presenterà a settembre all'attenzione degli Usa. Sia chiaro, la posizione del Cremlino è di gran lunga più forte e strutturata, ma l'esito dello scontro dipenderà in definitiva dalla postura americana, attesa al varco delle elezioni presidenziali di novembre. Tutto, o quasi, dipenderà cioè dalla decisione di Washington di rinvigorire il sostegno materiale all'Ucraina o di intavolare negoziati con una Russia che si vuole sconfitta ma non umiliata, per scongiurare l'apocalisse nucleare e per non darla in pasto alla grande rivale Cina. La decisione è ardua e non c'è accordo nelle stanze degli apparati Usa, dove intanto aumenta la schiera di chi crede in un'improbabile vittoria di Kiev. Vittoria che dovrà però passare attraverso difficoltà tattiche e problemi strategici di primissimo piano. A partire dal fatto che la guerra d'Ucraina, prosecuzione naturale di una contesa bellica vecchia di oltre un secolo, è il sintomo regionale di un conflitto più ampio tra Stati Uniti e mondo anti-occidentale.