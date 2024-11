Zelensky sferza gli alleati: "Siete passivi su nordcoreani in Russia" | Usa: "Altri 425 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 983. Zelensky accusa gli alleati di avere un atteggiamento passivo a proposito delle truppe di Pyongyang schierate in Russia. Gli Stati uniti, ha confermato il segretario di Stato americano Blinken, non hanno trovato prove che le truppe nordcoreane siano già state schierate in combattimento contro le forze ucraine, ma Washington prevede che ciò accada nel prossimo futuro. E, a conferma di ciò, Pyongyang afferma: con la Russia fino alla vittoria su Kiev.