Ucraina, nuova ondata di raid russi da Kharkiv a Odessa: morti e feriti | Soldati nordcoreani schierati in Russia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 981. La Russia lancia una nuova ondata di raid missilistici da Kharkiv a Odessa, uccidendo diverse persone, tra cui un bambino, e ferendone decine. Kiev afferma che i primi 3mila soldati nordcoreani sono stati schierati in territorio russo a 50 chilometri dal confine ucraino, mentre la ministra degli Esteri di Pyongyang è volata a Mosca per consultazioni definite "strategiche". Secondo il Financial Times, Ucraina e Russia avrebbero avviato negoziati in via preliminare per porre fine agli attacchi contro le reciproche infrastrutture energetiche". Immediata la replica del Cremlino, che bolla come "false" e che "non hanno a che fare con la realtà" le indiscrezioni del quotidiano britannico. Intanto il governo Zelensky annuncia che altre 160mila persone saranno arruolate nelle forze armate.