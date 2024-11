Ucraina, i russi avanzano nel Donbass | Zelensky ai connazionali all'estero: "Tornate, c'è bisogno di voi"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 982. L'Ucraina ha bisogno del sostegno dei cittadini che sono andati all'estero dopo l'inizio della guerra contro la Russia. È quanto ha affermato il presidente Zelensky, secondo cui le truppe nordcoreane entreranno in battaglia "a giorni". Gli Stati uniti, ha confermato il segretario di Stato americano Blinken, non hanno trovato prove che le truppe nordcoreane siano già state schierate in combattimento contro le forze ucraine, ma Washington prevede che ciò accada nel prossimo futuro. Intanto continua l'avanzata di Mosca nel Donbass, con l'esercito russo che ha preso il controllo del centro abitato di Yasnaya Polyana nella regione di Donetsk.