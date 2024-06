Ucraina, Biden e Zelensky firmano l'accordo di sicurezza al G7 | Usa, Austin: "Per Kiev è un momento critico, fornire più difese aeree"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 842. Al G7 in corso in Puglia, Joe Biden e Volodymyr Zelensky hanno firmato un accordo di sicurezza tra Usa e Ucraina. "Solo con il nostro sostegno l'Ucraina potrà resistere", ha detto il presidente americano. Il suo omologo ucraino auspica un ulteriore passo verso l'adesione alla Nato e riferisce che Xi Jinping gli ha garantito che la Cina "non venderà armi alla Russia". Il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha invece sottolineato che Kiev sta attraversando "un momento critico" che "la sopravvivenza dell'Ucraina è in bilico. Il Paese ha quindi bisogno di difese aeree aggiuntive". I leader del G7 hanno inoltre raggiunto un accordo "sull'esborso di 50 miliardi" di dollari a favore dell'Ucraina attraverso l'utilizzo dei beni russi congelati. Intanto Agcom ha chiesto la rimozione di un documentario prodotto dal canale televisivo Russia Today.