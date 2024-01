Ucraina, cinque bambini tra gli undici morti nei raid russi nel Donetsk

Il presidente russo Vladimir Putin, alla vigilia del Natale ortodosso, ha promesso di sostenere i soldati che "con le armi in mano" difendono gli interessi della Russia, secondo quanto riporta Reuters. "Molti dei nostri uomini, ragazzi coraggiosi ed eroici, guerrieri russi, anche adesso, in questa festivita', difendono gli interessi del nostro Paese con le armi in mano", ha detto Putin in un incontro di sabato scorso con le famiglie dei soldati russi morti a Ucraina.