Spari dalla Corea del Nord, Seul ordina l'evacuazione di un'isola al confine | Kim: "Aumentare produzione di lanciamissili"

Seul: "Prenderemo misure adeguate in risposta"

Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha affermato che le raffiche di artiglieria nordcoreane sono state un "atto provocatorio" e ha esortato Pyongyang a fermarsi, avvertendo che Seul prenderà "misure appropriate" in risposta. "Si tratta di un atto provocatorio che minaccia la pace nella penisola coreana", ha affermato in un comunicato il dicastero del Sud esortando il Nord a "cessare immediatamente queste azioni" e avvertendo che prenderà "misure adeguate in risposta".