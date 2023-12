Corea del Nord, Kim: "Cercare riunificazione con Sud è un errore"

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha dichiarato che non cercherà più la riconciliazione e la riunificazione con la Corea del Sud.

Lo hanno reso noto i media statali di Pyongyang. "Credo che sia un errore che non dovremmo più fare il considerare le persone che ci dichiarano come il 'principale nemico' come qualcuno con cui cercare la riconciliazione e l'unificazione", ha detto Kim all'agenzia di stampa ufficiale Kcna.