Ucraina, Zelensky: "La guerra non è un film, non finirà presto" | Dagli Usa nuovo pacchetto di aiuti militari

Il dipartimento di Stato Usa ha designato due ufficiali russi per gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei civili in Ucraina. Si tratta di Azatbek Omurbekov, noto anche come il "macellaio di Bucha", colonnello delle forze armate russe, responsabile delle uccisioni di civili a Andriivka. L'altra persona designata è il caporale Daniil Frolkin, responsabile dell'uccisione di un civile a Andriivka. In base alla designazione, Omurbekov, Frolkin e i loro famigliari non potranno fare ingresso negli Stati Uniti.