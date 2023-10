Trump: "Biden faccia pagare all'Europa gli aiuti all'Ucraina" | Germania, Scholz "non vuole inviare missili Taurus a Kiev"

Fotogallery - Guerra in Ucraina, al Papa in regalo un orso di peluche "ferito" in memoria dei bimbi morti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 589.

Donald Trump provoca Joe Biden e la politica di sostegno a Kiev: "Perché il presidente non fa contribuire l'Europa alle spese per l'Ucraina?". Gli Usa intanto trasferiranno a Kiev armi e munizioni sequestrate all'Iran. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz "per ora non vuole consegnare missili da crociera Taurus" al Paese invaso. Polonia e Ucraina annunciano di aver concordato di accelerare il transito delle esportazioni di cereali ucraini verso Paesi terzi. Meloni conferma agli alleati "il continuo e convinto supporto del governo italiano alle autorità ucraine in ogni ambito finché sarà necessario e con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva".