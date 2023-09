Esplosioni in Crimea, la Russia respinge un attacco | Arrivati in Ucraina i carri armati Abrams di fabbricazione Usa

Fotogallery - Guerra in Ucraina, al Papa in regalo un orso di peluche "ferito" in memoria dei bimbi morti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 580.

Kiev annuncia di aver assestato un colpo decisivo nell'attacco compiuto a Sebastopoli: il comandante della flotta russa nel Mar Nero, Viktor Sokolov, e 34 dei suoi alti ufficiali sarebbero rimasti uccisi. La difesa aerea russa respinge un altro attacco missilistico sulla Crimea. Intanto arriva la notizia che i primi carri armati Abrams promessi dagli Usa sono arrivati in Ucraina. Il presidente polacco Duda torna a parlare delle minacce di non trasferire più armi a Kiev e chiarisce: "Non invieremo attrezzature nuove che servono al nostro esercito. Ma trasferiremo le armi vecchie". L'antiaerea ha intercettato un drone che ha attaccato l'aeroporto di Khalino, nella regione russa di Kursk. Il velivolo senza pilota è "stato fatto atterrare in sicurezza" sulla pista, riferisce Kiev, ma è esploso quando i comandanti dell'aviazione e gli ufficiali dell'Fsb sono arrivati per ispezionare il drone e scattare foto: ci sono morti e feriti.