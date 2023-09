Ucraina, Zelensky alla Casa Bianca: "Usa partner cruciali" | Biden: "Vogliamo pace giusta e duratura"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 576.

Il presidente ucraino Zelensky è stato ricevuto alla Casa Bianca da Joe Biden. "L'Ucraina è un 'partner' molto importante per gli Stati Uniti - ha detto il presidente Usa -. Insieme ai nostri alleati del G7, stiamo formalizzando il nostro impegno a sostegno della sicurezza ucraina nel lungo termine: vogliamo una pace giusta e duratura, che rispetti la sovranità e l'integrità territoriale del Paese". Poco prima Zelensky aveva lanciato il suo appello ai senatori Usa: "Senza aiuti perdiamo la guerra". Ma lo speaker della Camera esclude nuovi fondi entro il 2023. Poco dopo arriva però l'annuncio che l'amministrazione Biden intende inviare un nuovo pacchetto di aiuti in armi per 325 milioni di dollari, tra cui anche bombe a grappolo. Washington perde però uno dei suoi alleati: sulle tensioni per l'embargo del grano, la Polonia si smarca e annuncia che non fornirà più armi a Kiev.